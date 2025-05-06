6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi diziler ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Prime time kuşağında farklı türde programlar izleyiciyle buluşurken, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışları merakla izleniyor. İşte bu akşam (6 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…