6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi diziler ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Prime time kuşağında farklı türde programlar izleyiciyle buluşurken, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışları merakla izleniyor. İşte bu akşam (6 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…
6 MAYIS BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
Show Tv: Bahar
Star Tv: Kral Kaybederse
Kanal D: Medusa Darbesi
6 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Bir Gece Masalı – 31. Bölüm
00:20 – Kuruluş Osman – 190. Bölüm
6 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 – Inter–Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması
6 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Bahar (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)
6 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Canlı / Güncel)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı / Güncel)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı / Güncel)
16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar / Yerli Dizi)
19:00 – Star Haber (Canlı / Haber)
20:00 – Kral Kaybederse (Yeni Bölüm / Yerli Dizi)