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6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Atv'de Bir Gece Masalı yayınlanırken 6 Mayıs 2025 Salı günü için izleyiciler, TRT 1, Kanal D, Show Tv yayın akışını takip ediyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte tv yayın akışı...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:51
6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi diziler ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Prime time kuşağında farklı türde programlar izleyiciyle buluşurken, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışları merakla izleniyor. İşte bu akşam (6 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…

6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 MAYIS BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

Show Tv: Bahar

Star Tv: Kral Kaybederse

Kanal D: Medusa Darbesi

6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Bir Gece Masalı – 31. Bölüm

00:20 – Kuruluş Osman – 190. Bölüm

6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 – Inter–Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Medusa Darbesi (Türkçe Dublaj)

22:15 – Uçuş Planı

6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)

6 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi dizi ve film var? ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

6 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı / Güncel)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı / Güncel)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı / Güncel)

16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar / Yerli Dizi)

19:00 – Star Haber (Canlı / Haber)

20:00 – Kral Kaybederse (Yeni Bölüm / Yerli Dizi)