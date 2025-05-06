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Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi 2. sezonu ne zaman çıkacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Ahmet Kural'ın gassal Baki'yi canlandırdığı, Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Sümeyye Karaarslan'ın yazdığı dizi ölüm ve yaşamı kara mizahla işlerken duygusal sahneleriyle izleyiciyi etkiliyor. Peki Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte yeni sezon yayın tarihi…

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:29
Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

TRT'nin dijital platformu Tabii'de ilgiyle izlenen "Gassal" dizisi, 2. sezonuyla geri dönüyor. Ahmet Kural'ın başrolde olduğu, kara mizah ve dramı harmanlayan yapımda yeni sezonda Hande Soral ve Bayhan yer alıyor. Çekimleri tamamlanan yeni bölümlerde Baki'nin hikayesi derinleşiyor. Peki Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman çıkıyor? İşte Gassal dizisi hakkında merak edilenler…

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak?

21 Aralık 2024'te TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayına giren "Gassal", 10 bölümlük ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. IMDb'de 8.2 puanla beğeni toplayan dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve 1 Ocak 2025'te ilk fragmanı paylaşıldı. Ancak yeni sezonun yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

Gassal 2. sezon oyuncuları kimler?

Ahmet Kural

Bayhan

Hande Soral

Erdal Cindoruk

Sibel Aytan

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

Gassal dizisi nereden izlenir?

"Gassal" dizisi, TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşuyor.

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

Gassal dizisi konusu nedir?

"Gassal", kimsesizlerin cenazelerini yıkayan Baki karakterin hikayesini anlatıyor. Yalnız bir yaşam süren Baki, gelecekte aynı yalnızlıkla yüzleşmemek için hayatında değişiklik yapmaya karar verir. Ancak sosyal çevreye uyum sağlamaya çalışırken, toplumsal normlara ve bireysel endişelere eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye başlar.

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

Gassal 2. sezon 1. bölüm izle

"Gassal" dizisinin 2. sezonunun ilk bölümü, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayına girdi. Diziyi izlemek için https://www.tabii.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

(Fotoğraflar: Gassal)