Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal 2. sezon 1. bölüm çıktı mı? İşte Gassal yeni sezon yayın tarihi…

TRT'nin dijital platformu Tabii'de ilgiyle izlenen "Gassal" dizisi, 2. sezonuyla geri dönüyor. Ahmet Kural'ın başrolde olduğu, kara mizah ve dramı harmanlayan yapımda yeni sezonda Hande Soral ve Bayhan yer alıyor. Çekimleri tamamlanan yeni bölümlerde Baki'nin hikayesi derinleşiyor. Peki Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman çıkıyor? İşte Gassal dizisi hakkında merak edilenler…

Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak? 21 Aralık 2024'te TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayına giren "Gassal", 10 bölümlük ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. IMDb'de 8.2 puanla beğeni toplayan dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve 1 Ocak 2025'te ilk fragmanı paylaşıldı. Ancak yeni sezonun yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Gassal 2. sezon oyuncuları kimler? Ahmet Kural Bayhan Hande Soral Erdal Cindoruk Sibel Aytan

Gassal dizisi nereden izlenir? "Gassal" dizisi, TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşuyor.