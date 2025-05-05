Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da hem eğlendirdi hem de izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktar Kaynarca'nın sunumuyla Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programın son bölümünde yarışmacı Harun Demirkol'un performansı damga vurdu.

Kendini genç girişimci olarak tanıtan Harun Demirkol oyuncu olmak istediğini ifade ederek sunucu Oktay Kaynarca'yı örnek aldığını ifade etti. Genç yarışmacı 2004 yılında doğduğunu ifade ederek Oktay Kaynarca'ya 'sizi izleyerek büyüdüm' dedi. Kaynarca ise 'evet bu aralar bu lafı çok duyuyorum' diyerek gülerek cevap verdi.

Harun Demirkol, kendisine yöneltilen ilk iki soruda bütün jokerlerini kullanarak dikkat çekti. Yarışmacı, "Marketlerde 'Küflü' ön adıyla çeşitleri satılan kahvaltılık hangisi olur?" sorusunda önce telefon jokerini kullandı. Kim Milyoner Olmak İster'de 2 joker kullandırtan soru

Fakat arkadaşı soruya doğru cevabı veremedi.