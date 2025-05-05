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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster eğlendirirken kazandırmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Cuma ve Pazar günleri atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta Harun Demirkol isimli yarışmacı damga vurdu.

"Marketlerde 'Küflü' ön adıyla çeşitleri satılan kahvaltılık hangisi olur" sorusunda bütün jokerlerini kullanması yarışmada dikkat çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 01:27 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 01:49
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da hem eğlendirdi hem de izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktar Kaynarca'nın sunumuyla Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programın son bölümünde yarışmacı Harun Demirkol'un performansı damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kendini genç girişimci olarak tanıtan Harun Demirkol oyuncu olmak istediğini ifade ederek sunucu Oktay Kaynarca'yı örnek aldığını ifade etti. Genç yarışmacı 2004 yılında doğduğunu ifade ederek Oktay Kaynarca'ya 'sizi izleyerek büyüdüm' dedi. Kaynarca ise 'evet bu aralar bu lafı çok duyuyorum' diyerek gülerek cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Harun Demirkol, kendisine yöneltilen ilk iki soruda bütün jokerlerini kullanarak dikkat çekti. Yarışmacı, "Marketlerde 'Küflü' ön adıyla çeşitleri satılan kahvaltılık hangisi olur?" sorusunda önce telefon jokerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 2 joker kullandırtan soru

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Fakat arkadaşı soruya doğru cevabı veremedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Bunun üzerine Demirkol daha sonra aynı soru için seyirci joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Seyircilerin doğru cevabı C şıkkı seçmesine güvenen yarışmacı doğru cevabı vererek bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

İşte Yarışmacı Harun Demirkol'un cevap verdiği diğer sorular...

"İş görüşmelerinde adaylara klişe olarak yöneltilen ve 'kendinizi nerede görüyorsunuz?" şeklinde biten sorunun başı nasıldır? sorusuna çift cevap joker hakkını kullanan Demirkol, kendisine yöneltilen ilk soruda jokerlerinden birini harcamış oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Demirkol joker sonrası D şıkkı seçerek doğru cevabı verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Soruyu doğru bilen Demirkol, 2.000 TL'lik soruyu tamamladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Yarışmacıya Hangisi İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz şarkıda "Hadi söyle" dendikten sonra söylenenlerden biri değildir? sorusu yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

D "Komşulara sorduğumu" cevabını veren yarışmacı 3. soruyu joker kullanmadan doğru cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Böylelikle 7.500 TL barajını da geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

"Hangisi görüşülen kimseye gitmesini söylemek veya görüşmeyi kısa kesmek için alay yollu kullanılan bir sözdür?" sorusu 10 bin lira değerindeydi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Soruya jokersiz doğru cevap veren yarışmacı bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

"Konser ve dinletilerde sahneye genellikle hangisi 'en son çıkar?' sorusuna 'Assolistler' soruyu yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

20 bin liralık soruya doğru cevabı veren yarışmacı bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Genç yarışmacıya 30 bin liralık 6. turda Eflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı hangisidir? sorusu yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Genç yarışmacı C ve D şıkları arasında kaldığını belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Böylelikle Harun Demirkol, 20 bin TL ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının tüm jokerlerini kullandığı soru dikkat çekti!