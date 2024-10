Sibel Can kesenin ağzını açtı: Oğluna ev aldı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Türkiye'nin en çok kazanan isimleri arasında yer aldı. Hem yurt içinde hem yurt dışında konserden konsere aktı. Aldığı ücretlerle servet yaptı. Parasını da gayrimenkule yatırdı. Bu kez oğlu Engincan için kesenin ağzını açtı. Engincan'a İstanbul Etiler'de The Residences at Mandarin Oriental Etiler'den 3 milyon dolara daire aldı. Bu daireyi oğlu ve gelinine hediye olarak aldığı vurgulandı. Öte yandan Sibel Can 2000'de Miami- William's Adası'ndan 3 oda bir salon daire aldı. 2008'de yakın dostlarının da ısrarıyla Londra'dan stüdyo daire sahibi olan Can kısa süre önce yine Avrupa'ya yatırım yaptı. Fransa'daki Cote d'Azur'da lüks bir daire seçti. Sibel Can'ın iç mimar Necibe ve Birol Darcan tarafından dekore edilen evi 200 metre. Büyükçe bir salon, açık mutfak, 4 oda 1 ve 2 banyosu var. Ünlü sanatçı evinin eşyalarını da Milano, Venedik ve Paris'ten seçmişti. İstanbul'da 50 dairesi olduğu söylenen Sibel Can'ın en değerli gayrimenkulleri ise Nakkaştepe ve Beykoz'daki villaları, Levent, Etiler, Ulus'taki daireleri...

