Barbie bebek! Margot Robbie anne oluyor

"Focus", "Babylon", "Bombshell", "The Wolf of The Wall Street", "Suicide Squad" gibi birçok kült filmin başrolünde yer alan güzeller güzeli oyuncu Margot Robbie, geçtiğimiz senenin dünyada en çok konuşulan ismi olmuştu. Ryan Reynolds'la beraber rol aldığı ve Barbie'nin ta kendisini canlandırdığı film büyük sükse yapmış, yılların Barbie'sinin kendisiyle özdeşleşmesine sebep olmuştu.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ!

Özel hayatıyla da dikkat çeken ve 2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile evlenen Margot Robbie'den geçtiğimiz saatlerde müjdeli bir haber geldi. Barbie'den sonra soluklanan Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Üstelik öyle yeni bir şey de değilmiş meğer... Robbie'nin karnı epey belirgin, meslektaşları gibi büyük cinsiyet partileri ve duyurular yapmayı tercih etmemiş sadece...