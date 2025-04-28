Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?

CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı ve Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki yakın isimler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

CHP 'li delegelere yapılan para dağıtımları, naylon faturalarla aklanan paralar, usulsüz ihaleler, paradan kuleler, kamera bantlamalar derken Ekrem İmamoğlu 4 saat 15 dakika boyunca 121 sayfalık ifadesinde kendisine yöneltilen soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

Peki hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek, rüşveti göstermemek, irtikap suçunu da sulandırmak için iftira ve hakaret kampanyası başlatan CHP'nin cevap vermediği sorular neler?

❓ Ekrem İmamoğlu 'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutunun kamera görüntüleri neden karartıldı? ❓Kayıtların yer aldığı 4 harddisk, İSPER A.Ş.'nin deposuna neden gizlendi? ❓Hardisklere kim, neden zarar verdi?

⭕ Suç örgütü lideri İmamoğlu'nun birinci halkada doğrudan sevk ve idare ettiği 5 kişi ile örgütünün gizli para kasaları ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin şirketlerle usulsüz para trafiği de deşifre edildi.

❓ CHP, gizli para kasaları ve usulsüz şirket ilişkileri konusunda halen neden sessiz?

⭕ İmamoğlu'nun suçtan gelir elde ettiği ve suç gelirini akladığı, suç geliri ile başta İmamoğlu olmak üzere örgütü yöneticilerinin kişisel servet edindiği ortaya çıktı. İddialar resmi belge ve tanık ifadeleri ile belgelendi, CHP sessizliğini bozmadı.

⭕Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş.'den ihale alan firmaları tehdit ederek Zeynep Ongun'un hesabına yüklü ödemeler yaptırdığı belirlendi. CHP tehdit paralarına sessiz kaldı.