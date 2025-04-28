Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı ve Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki yakın isimler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.
CHP'li delegelere yapılan para dağıtımları, naylon faturalarla aklanan paralar, usulsüz ihaleler, paradan kuleler, kamera bantlamalar derken Ekrem İmamoğlu 4 saat 15 dakika boyunca 121 sayfalık ifadesinde kendisine yöneltilen soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde yanıtlamıştı.
CHP BU SORULARA CEVAP VERMEDİ
Peki hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek, rüşveti göstermemek, irtikap suçunu da sulandırmak
için iftira ve hakaret kampanyası başlatan CHP'nin cevap vermediği sorular neler?
Sizler için derledik...
❓Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutunun kamera görüntüleri neden karartıldı?
❓Kayıtların yer aldığı 4 harddisk, İSPER A.Ş.'nin deposuna neden gizlendi?
❓Hardisklere kim, neden zarar verdi?
⭕ Suç örgütü lideri İmamoğlu'nun birinci halkada doğrudan sevk ve idare ettiği 5 kişi ile örgütünün gizli para kasaları ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin şirketlerle usulsüz para trafiği de deşifre edildi.
❓ CHP, gizli para kasaları ve usulsüz şirket ilişkileri konusunda halen neden sessiz?
⭕ İmamoğlu'nun suçtan gelir elde ettiği ve suç gelirini akladığı, suç geliri ile başta İmamoğlu olmak üzere örgütü yöneticilerinin kişisel servet edindiği ortaya çıktı. İddialar resmi belge ve tanık ifadeleri ile belgelendi, CHP sessizliğini bozmadı.
⭕Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş.'den ihale alan firmaları tehdit ederek Zeynep Ongun'un hesabına yüklü ödemeler yaptırdığı belirlendi. CHP tehdit paralarına sessiz kaldı.
⭕ CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'kasası' deste deste paraları sayarken kameralara yakalandı.
-Konu hakkında CHP tek bir açıklama yapmadı.
⭕ Yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan aramalarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kayıt dışı yüklü miktarlarda para ele geçirildi.
-Paraların neden kayıt altına alınmadığı şeklinde gündem getirilen sorulara CHP sessiz kaldı.
⭕ İmamoğlu ve adamlarının iş adamlarından ruhsat karşılığı rüşvet aldığı belgelendi.
❓ Rüşvet konusunda CHP neden sessiz?
❓İş adamları tarafından savcılıklara yapılan suç duyuruları deşifre oldu?
❓CHP neden bir açıklama yapmadı?
❓ Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'nun, "para kasalarıyla" bir oteldeki toplantısı öncesi güvenlik kameraları neden bantlandı?
❓İmamoğlu ve para kasaları otelde gizlice neden buluştu?
❓Jammerler, devletin izniyle alınıyor. İmamoğlu resmi izinleri neden almadı?
❓Kullanma yetkisi de olmamasına karşın, neden kullandı?
❓İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?
⭕ Murat Ongun'un elde ettikleri kayıt dışı parayı kullanarak çeşitli gazete ve televizyonlarda kadrolu ve serbest çalışan gazeteciler ile influencerlar üzerinden bir ağ oluşturduğu, çok sayıda isme elden (kayıt dışı) zarfla paralar verdiği ortaya çıktı.
❓Trollere ödenen kayıt dışı paralar konusunda CHP bir açıklama yaptı mı?
⭕ Murat Ongun'un "reklamistanbul" firması üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlattığı ve vatandaşlara ait kişisel verileri gizlice topladığı ortaya çıktı.
❓ İstanbulluların kişisel verilerinin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesine CHP neden bir açıklık getirmiyor?
⭕ Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet taleplerini yerine getirmeyen firma sahiplerinin tehdit edildiği, yerel yönetimleri marifetiyle bu şirketlere astronomik cezalar uygulandığı ortaya çıktı.
⭕ İmamoğlu'nun adamlarının 'Geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?' diyerek iş insanlarını tehdit ettiği soruşturma dosyalarına yansıdı.
❓ CHP, İBB'nin rüşvet ve tehdit çarkına neden bir açıklama getiremedi?
⭕ Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü Yolsuzluk Soruşturmasında İBB iştiraklerinden hak ediş ödemesi alan çeşitli şirketlerin, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu A.Ş.'den yer satın aldıkları ve el altından İmamoğlu A.Ş'ye para aktardıkları ortaya çıktı.
❓Rüşvet çarkı deşifre oldu, CHP neden sessiz kalmayı tercih etti?
⭕ İmamoğlu'nun başta İstanbul olmak üzere Kazdağları ve Bodrum'a usulsüz villalar diktiği ortaya çıktı.
❓CHP, İmamoğlu'nun usulsüz villaları hakkında neden üç maymunu oynamaya devam ediyor?
⭕ Şüpheli olarak ifade veren iş insanları, inşaat projelerine onay vermek için İmamoğlu'nun kendilerinden rüşvet olarak villa istediklerini açıkladı.
❓İBB'nin villa karşılığı imza kampanyasına CHP neden açıklama getirmedi?