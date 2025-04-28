Başkan Erdoğan’dan kabine sonrası önemli açıklamalar! 6.2’lik deprem sonrası sosyal konut adımı: İstanbul’un ihmale tahammülü yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.



Erdoğan, kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk. Rabbim kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

"GAZZE FİLİSTİN HALKININDIR"

İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.



"TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞ HIZI BAKIMINDAN KRİTİK BİR KAVŞAĞA GELMİŞTİR"



Ülkemiz genelinde 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz ve yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek, yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.



Bundan 31 yıl önce başlayan uzay maceramız Türksat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimizle süreci yakından izliyoruz. 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği vesilesiyle Külliyemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadık.



UEFA gençlik liginde finale yükselen Trabzonspor U19 takımımıza bu akşam Barcelona ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum.



İran'da bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.



Yarın Türkiye-İtalya dördüncü hükumetler arası zirve toplantısı için İtalya'ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız.

Her türlü engellemelere rağmen Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk.





İstanbullular depremin şokunu yaşarken Özel miting yaptı. İstanbul'a 5 gün sonra geldi. Dayanışma için değil yeni skandalların üzerine bant çekme için geldi



Hiç kusura bakmayın İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değil!







1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz.