Samsun'da heyelan: Baba ve 2 çocuktan acı haber! İş yeri sahibi tutuklandı | Son yolculuklarına uğurlandılar
Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü. Akaryakıt istasyonunun sahibi M.Z.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, mesul müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin göz göre göre geldiği ortaya çıktı.
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü.
Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber
Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına dün gece (27 Nisan) saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.
Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber
FECİ OLAY KAMERADA: BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ
Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı.
Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi. (AA)
Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.
Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü. (AA)
Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.
Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.
Heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde Adem Kaya'nın otomobilini yıkadığı, eşi Çiğdem Kaya'nın da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı.
Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun sahibi de gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)
İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, MÜDÜR ADLİ KONTROLLE SERBEST
Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, mesul müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla (7) ile Açelya Kaya'nın (5) cenazeleri Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi.
Aile üyeleri, Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya'nın evinin bahçesine getirilen cenazelerin başında taziyeleri kabul etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Burada helallik almasının ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, baba ve iki kızı aynı mahalledeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi (Fotoğraf: AA)
"HANGİNİZE YANAYIM"
Olaydan yaralı kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenaze törenine katılmak için mahalleye gelen anne Çiğdem Kaya'nın (31) ise fenalaştığı için yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Cenazede güçlükle ayakta durabilen Adem Kaya'nın annesi Nurhayat Kaya, "Ben hanginize yanayım, yaktınız beni yavrularım." diyerek ağladı.
Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi (Fotoğraf: AA)
Törene, Kaya ailesinin yakınları ve akrabalarının yanı sıra belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu arada, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Canik ilçemizde meydana gelen heyelanda İlkadım Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimiz Açelya Kaya ve Ayla Kaya vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
GÖZ GÖRE GÖRE FELAKET
Baba ve iki evladının hayatını kaybettiği felaketin göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda istasyonda heyelan uyarı tabelası yer aldığı görüldü. Buna rağmen heyelan uyarı tabelasının yanına oto yıkama alanı açıldığı görüldü
Akaryakıt istasyonunda yer alan heyelan uyarı tabelası (Sosyal medya)