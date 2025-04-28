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16 ilin sağlık teşkilatlarıyla İstanbul'da deprem tatbikatı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görüntüleri paylaştı: Titiz çalışma içindeyiz

İstanbul'da olası büyük deprem için 16 ilin sağlık teşkilatının katılımıyla geniş çaplı tatbikat yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, "Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 21:42 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 21:52
16 ilin sağlık teşkilatlarıyla İstanbul’da deprem tatbikatı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görüntüleri paylaştı: Titiz çalışma içindeyiz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir büyük deprem senaryosuna karşı 16 ilin sağlık teşkilatının katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Tatbikatla ilgili bilgi veren Memişoğlu, her türlü afette sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından tatbikaya ilişkin görüntü paylaşan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Olası İstanbul depremi için 16 İl Sağlık Teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdik.

Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz.

➡ İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan "referans hastaneler" belirledik.

➡ İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik.

➡ Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık.

➡ Lojistik hastanelerimizi belirleyerek otoparklarında 72 saat saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz.

Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul Teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

16 ilin sağlık teşkilatlarıyla İstanbul'da deprem tatbikatı!

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