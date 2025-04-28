16 ilin sağlık teşkilatlarıyla İstanbul’da deprem tatbikatı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görüntüleri paylaştı: Titiz çalışma içindeyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir büyük deprem senaryosuna karşı 16 ilin sağlık teşkilatının katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Tatbikatla ilgili bilgi veren Memişoğlu, her türlü afette sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.