Sibel Can’ın modacısı Nihan Peker’le arası açıldı! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

Nihan Peker'in yakın çevresine "Yıllardan beri birlikteyiz. Dostluklar paradan tabii ki önemli. Ama bir emek harcadım ve sanki hiçbir emeğim yokmuş gibi davranılması beni üzüyor" diyerek dert yandığı konuşulanlar arasında. Sosyete ve sanat camiasından birçok ünlü isimle çalışan Nihan Peker'in, Sibel Can'la arasına mesafe koyduğu ve uzun süredir kendisiyle görüşmediği de iddia edildi.