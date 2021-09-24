Haberler Magazin Videoları ''1 Klipte 5 Kıyafet'' Sibel Can ile modacısı Nihan Peker’in arası açıldı! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

''1 Klipte 5 Kıyafet'' Sibel Can ile modacısı Nihan Peker’in arası açıldı! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

''1 Klipte 5 Kıyafet'' Sibel Can ile modacısı Nihan Peker’in arası açıldı! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi
24.09.2021 10:11
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Sahnelerin en şık isimlerinden olan Sibel Can’ın modacısı Nihan Peker’le arası açıldı. İddiaya göre ünlü sanatçı, özel tasarım kıyafetler hazırlattığı modacısına aylar geçmesine rağmen ödeme yapmayınca kriz çıktı. Sibel Can, son olarak "Bil Diye Söylüyorum" şarkısının klibinde Peker imzalı kıyafetlerle adeta minik bir defile yapmıştı.


Yıllardır sahnelerdeki kostümlerine servet ödeyen Sibel Can, bu kez aldığı kıyafetlerin parasını ödemeyerek şık olmayan bir harekete imza attı. Ünlü sanatçının yıllardan beri birlikte çalıştığı, sahne ve klipleri için özel tasarım kıyafetler diktirdiği ünlü modacı Nihan Peker'e borçlu olduğu öğrenildi.

DOSTLARINA DERT YANDI
Konuşulanlara göre sahnelerinde Nihan Peker imzalı kıyafetler tercih eden ve son olarak geçtiğimiz yıl "Hayat" albümündeki "Bil Diye Söylüyorum" şarkısına çektiği klipte Peker imzalı 5 kıyafet giyen Can, biriken borçlarını ödemedi. Modacının, yurt dışından getirttiği özel kumaşlarla sahnesine şıklık kattığı Sibel Can'ın kendisine olan umursamaz tavırlarına üzüldüğü öğrenildi.

Nihan Peker'in yakın çevresine "Yıllardan beri birlikteyiz. Dostluklar paradan tabii ki önemli. Ama bir emek harcadım ve sanki hiçbir emeğim yokmuş gibi davranılması beni üzüyor" diyerek dert yandığı konuşulanlar arasında. Sosyete ve sanat camiasından birçok ünlü isimle çalışan Nihan Peker'in, Sibel Can'la arasına mesafe koyduğu ve uzun süredir kendisiyle görüşmediği de iddia edildi.

MODANIN PARLAYAN YILDIZI
Nihan Peker, son dönemde yaptığı tasarımlarla moda dünyasının aranılan ismi oldu.

1 KLİPTE 5 KIYAFET
Sibel Can, son olarak "Bil Diye Söylüyorum" şarkısının klibinde Peker imzalı kıyafetlerle adeta minik bir defile yapmıştı.

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