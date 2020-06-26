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    • Saklambaç
    • 26.06.2020 Gazete
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    sezon finaliyle leri alt üst etti!

    Atv’nin fenomen dizisi , muhteşem sezon finaliyle milyonları ekran başına topladı. İzleyicisini mest etti. Dizi, tüm kategorilerde açık ara lider çıktı.

    Müthiş final!

    Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'inci bölümü tüm kategorilerde açık ara reytinglerin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisini mest etti.

    Dizi, Tüm Kişiler'de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

    Son bölümde Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı.
    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman sezon finaliyle reytingleri alt üst etti!
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