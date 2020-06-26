Dizi, Tüm Kişiler'de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.