ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dün akşam harika bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesi'ni fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı. Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından "Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.