Ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman dizisinin dün akşam yayınlanan sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler yeni sezonda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp gibi önemli tarihi şahsiyetlerin dizide olup olmayacağını heyecanla bekliyor.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.