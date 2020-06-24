Kuruluş Osman 27. bölüm izle seçeneği dizinin yayınlandığı günler izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta yine heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Peki, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Kuruluş Osman 27. bölüm izle linki seçeneğini aşağıda bulunuyor.
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KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!"
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.
Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
BALGAY'IN HAKİMİYETİ
Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?
SOFİA VE BALGAY GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Konstantiniyye'den kaçtıktan sonra uç bölgesine dönen ve Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yemeği zehirleyen Sofia, planının son anda boşa çıkmasıyla çareyi Balgay'la ittifak etmekte buldu. Moğol komutanı Subutay aracılığıyla Balgay'ın kampına giden Sofia, Balgay'ın "Bu kızıl çıyanın ne işi var burada" sözleriyle karşılandı.