Her Cuma milyonları atv'ye kilitleyen dizi 'Hercai' sosyal medyada da rekor kırdı. Reytingleri alt üst eden dizinin Youtube sayfasındaki abone sayısı geçtiğimiz günlerde 2 buçuk milyonu aştı.

Ekrandaki başarısını sosyal medyaya da taşıyan 'Hercai', Youtube tarafından 'Gold Ödül'e layık görüldü.

Ödülü, geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, YouTube Türkiye Direktörü Timur Altop'un elinden aldı.





'Hercai', Youtube 2019'un en çok izlenenleri listesinde de zirvede yer almıştı.