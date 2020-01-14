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  • 14.01.2020
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’ye 'dan altın ödül!

Cuma akşamları reytingleri alt üst eden ‘’ dizisi, ’da da zirveye yerleşti. Abone sayısı 2 buçuk milyonu aşan dizi, aldı.

Hercai’ye altın ödül

Her Cuma milyonları atv'ye kilitleyen dizi 'Hercai' sosyal medyada da rekor kırdı. Reytingleri alt üst eden dizinin Youtube sayfasındaki abone sayısı geçtiğimiz günlerde 2 buçuk milyonu aştı.

Ekrandaki başarısını sosyal medyaya da taşıyan '', tarafından 'Gold Ödül'e layık görüldü.

Ödülü, geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, YouTube Türkiye Direktörü Timur Altop'un elinden aldı.



'Hercai', Youtube 2019'un en çok izlenenleri listesinde de zirvede yer almıştı.

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