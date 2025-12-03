Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor

"Türkiye'ye Değer" anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydayla dönüştüren Türk Telekom, dezavantajlı bireylerin hayata eşit katılımını destekleyen projelerini sürdürüyor.

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla; kültür-sanatta erişilebilirlikten eğitimde fırsat eşitliğine, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımından gönüllülük odaklı dayanışmaya kadar birçok alanda projeler hayata geçiriyor. Erişilebilirliği çalışmalarının merkezine alan Türk Telekom, ana destekçisi olarak teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM); "Sesli Adımlar" uygulaması ve "Erişilebilir Tiyatro" projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverlere kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor. Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" ve "Kitaplara Ses" uygulamaları binlerce sesli kitap ve betimlemeli sanat eserini engelli bireylerin cebine taşırken, "Günışığı" projesindeki "TahtApp" uygulaması az gören çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, geliştirdiği "Türkiye'ye Değer" projelerle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, farklı engel gruplarının günlük hayatta karşılaştığı engelleri azaltarak topluma aktif katılımlarını destekliyor.

"TEKNOLOJİ VE İNOVASYON GÜCÜMÜZLE ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAMI DESTEKLİYORUZ"

Dijitalleşmeyi toplumun her kesimi için fırsat alanına dönüştürdüklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışı ile herkes için erişilebilir bir yaşam hedefliyor, teknolojiyi yalnızca bir bağlantı aracı değil, herkesin hayata eşit katılımını destekleyen bir güç olarak görüyoruz. Dijital erişilebilirlik ile görme ve işitme engeline sahip bireylerin bilgiye, eğitime ve kültüre erişimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM'de erişilebilir uygulamalarımızla daha kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyoruz. Günışığı projesi ile az gören çocukların akranları ile birlikte eğitim almalarına destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve inovasyon çözümleriyle engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran çözümlerimizle bugünü dönüştürürken, aynı zamanda daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dijital geleceğin altyapısını da inşa ediyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi faydaya dönüştürerek hayatın her alanında engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİSİ, KÜLTÜR- SANATTAN EĞİTİME HAYATIN HER ALANINDA ENGELLERİ KALDIRIYOR

Ana destekçisi olduğu AKM'de erişilebilirliği güçlendiren uygulamalara imza atan Türk Telekom, geliştirdiği "Sesli Adımlar" uygulaması ile görme ve işitme engelli sanatseverlerin AKM'nin tüm kapalı ve açık alanlarında bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerine katkı sunuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle "Erişilebilir Tiyatro" projesini hayata geçiren Türk Telekom, proje kapsamında AKM'deki Devlet Tiyatrosu oyunlarında görme ve işitme engelli sanatseverler için üst yazı, özel sahne turu ve sesli betimleme imkânı sağlıyor.

Türk Telekom, "Telefon Kütüphanesi" projesiyle görme engelli bireylere 50'den fazla kategoride binlerce sesli kitap, betimlemeli tablolar ve güncel haberlere ücretsiz erişim sağlarken, para tanıma ve ilaç barkodu okuma özellikleriyle kullanıcıların gündelik yaşamlarında bilgiye erişimini kolaylaştırıyor, "Kitaplara Ses" uygulaması ile gönüllülerin kolayca kitap seslendirip görme engellilerin daha fazla sesli kitaba erişebilmesine olanak sağlamaya devam ediyor. "EyeSense" uygulaması, görme engellilerin fotoğraf çekme ve nesne–renk tanıma deneyimini kolaylaştırırken, "Erişilebilir Yaşam" uygulaması metin seslendirmeden para tanımaya, panik butonundan alt yazı eklemeye kadar birçok farklı ihtiyaca tek çatı altında çözüm sunuyor.