Ukrayna’da Zelenskiy bombası! Batı’dan istifa emri mi geldi?

Yermak ve Zelenskiy, Reuters

KOD ADI ALİ BABA

Ukrayna basınına göre Yermak da yolsuzluk skandalına karışanlar arasında ve soruşturmacılar ona "Ali Baba" kod adını veriyor.

Ukrayna Başsavcılığı'nın yolsuzlukla mücadele birimi başkanı Oleksandr Klymenko, kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada, soruşturmacılara göre "Ali Baba'nın, NABU dedektifleri ve yolsuzlukla mücadele savcılarının hedef alınmasını sağlamak için kolluk birimlerine toplantılar düzenleyip talimatlar verdiğini" söyledi. Kiev Independent'a konuşan bir kolluk kaynağı ise Energoatom yolsuzluk planı üzerinden finanse edilen lüks evlerden birinin Yermak için hazırlandığını belirtti.