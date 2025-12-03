Ukrayna’da Zelenskiy bombası! Batı’dan istifa emri mi geldi?
Batılı ülkeler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i istifaya mı zorluyor? Ukrayna Parlamentosu’nda milletvekili olan Artem Dmytruk yolsuzluk skandallarının ardından Zelenskiy’nin bu hafta istifa etmesi yönünde doğrudan emir aldığını yazdı.
Kiev yolsuzluk skandalıyla çalkalanmaya devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görevden alınabileceği iddiası gündeme damga vurdu.
ZELENSKİY'E İSTİFA EMRİ
Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekili olan Artem Dmytruk, Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımda Zelenskiy'nin bu hafta istifa etmesi yönünde doğrudan emir aldığını yazdı.
"BATI SİYASİ ÖRTÜSÜNÜ KALDIRIYOR"
Dmytruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Üst düzey yetkililer görevden alındı; yerine yenilerinin atanması engellendi; parlamento felç oldu; 2026 bütçesi kabul edilemiyor; Batı'nın desteği çöküyor. Ve şimdi - son darbe: Washington, Zelenskiy rejimini resmen Amerikan vergi mükelleflerinin parasını çalmakla suçladı. Perde arkasındaki mesaj açık: Zelenskiy'nin zamanı doldu. İktidar mücadelesi açık alana çıkıyor. Batı siyasi örtüsünü kaldırıyor. Ve Ukrayna yönetimi Yeşiller sonrası döneme hazırlanıyor. Düşüş düzensiz olabilir. Barışçıl olmayabilir.
EN YAKIN ADAMI YOLSUZLUKTAN İSTİFA ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) 28 Kasım'da kendi binasında yaptığı aramaların ardından istifa ettiğini duyurdu.
KOD ADI ALİ BABA
Ukrayna basınına göre Yermak da yolsuzluk skandalına karışanlar arasında ve soruşturmacılar ona "Ali Baba" kod adını veriyor.
Ukrayna Başsavcılığı'nın yolsuzlukla mücadele birimi başkanı Oleksandr Klymenko, kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada, soruşturmacılara göre "Ali Baba'nın, NABU dedektifleri ve yolsuzlukla mücadele savcılarının hedef alınmasını sağlamak için kolluk birimlerine toplantılar düzenleyip talimatlar verdiğini" söyledi. Kiev Independent'a konuşan bir kolluk kaynağı ise Energoatom yolsuzluk planı üzerinden finanse edilen lüks evlerden birinin Yermak için hazırlandığını belirtti.