Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyede

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon şüphesi üzerine 25 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan içlerinde eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri'nin de olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon şüphesi üzerine 25 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gelen son bilgilere göre şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.

Borsa İstanbul'da belirli hisselerde fiyat ve işlem hacminde olağan dışı hareketler tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Borsa İstanbul (Foto:AA)Borsa İstanbul (Foto:AA)

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski milli futbolcu Gökhan Gönül de yer alıyordu.

Gönül'ün adının geçtiği dosyada suçlamalar "piyasa dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" maddeleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Eski milli futbolcu Gökhan GönülEski milli futbolcu Gökhan Gönül

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

