Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyede

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon şüphesi üzerine 25 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gelen son bilgilere göre şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.

Gökhan Gönül'e ''Borsada Manipülasyon'' gözaltısı

BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON OPERASYONU

Borsa İstanbul'da belirli hisselerde fiyat ve işlem hacminde olağan dışı hareketler tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.