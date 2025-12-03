CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
CHP'de kurultay sonra "kirpi" operasyonu başlıyor. Özgür Özel'in listesini firesiz geçirmenin verdiği rüzgarla ihraç ve disiplin mekanizması işleteceği iddia edildi. Hedefteki ilk isim ise Hasan Ufuk Çakır. Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportaj Genel Merkez'i karıştırdı. Özel'in talimatıyla Murat Emir'in vekillere telefon açtığı "Kimseye konuşmayın" dediği söyleniyor. Parti içi muhalefete "Kılıçdaroğlu gölgesinden çıkarsanız yolunuza devam edersiniz" baskısı yapılırken "arınalım" diyen 10 ismin akıbeti merak ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Kurultayı, şaibe, yolsuzluk ve parti içi muhalefetten "arınma" çağrılarının gölgesinde tamamlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1333 delegenin oyunu alarak koltuğunu sağlama aldı. PM sayısını 60'tan 80'e yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve vekilin "arınalım" çağrısına karşın ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK'ya alındı.
"KİRPİ" OPERASYONU: İHRAÇ VE DİSİPLİN FURYASI BAŞLIYOR
Kurultayda yeniden seçilen Özel, listesinin firesiz geçmesinin verdiği rüzgarla parti içi muhalefeti baskılamak için kolları sıvadı.
TAKVİM'in CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre; 6 Ok'ta kurultaydan sonra bir ihraç ve disiplin mekanizmasının işletileceği değerlendiriliyor.
Bu bağlamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaydan önce parti içi muhafelete "kirpi" demesi ve kurultay günü Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "arınma" mesajı vermesi dikkat çekiyor.
PARTİ İÇİ MUHALEFETE TEHDİT: KILIÇDAROĞLU'NUN GÖLGESİNDEN ÇIKARSANIZ YOLUNUZA DEVAM EDERSİNİZ
Parti içi muhalefete "Kılıçdaroğlu gölgesinden çıkarsanız yolunuza devam edersiniz" şeklinde tehditler savrulduğu CHP koridorlarında yankılanıyor.
YOLSUZLUĞA KARŞI ÇIKANLAR HEDEFTE: SİLİVRİ İLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEYİN
Yolsuzluğa karşı çıkan CHP'li isimler de hedef tahtasında.
Genel Merkez iddianamede yer alan müspet deliller, itiraflar ve rüşvet dekontlarına rağmen İBB soruşturmasını ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu "darbe" olarak nitelendirilmesini istiyor.
Vekillere bu yönde baskılar yapıldığı, Silivri ile ilgili tek tek bir olumsuz kelime edilmemesini istiyor.
TAKVİM RÖPORTAJI CHP'Yİ SARSTI: ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KONUŞMAYIN" TALİMATI
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SABAH'a, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın Takvim.com.tr'ye demeç vermesi 39 Kurultay'da gündem oldu.
Özellikle Hasan Ufuk Çakır'ın Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e verdiği röportajda "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz. 39. Kurultay sağlıklı değil. CHP 3-4 kişinin eline düştü" şeklindeki beyanları CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı.
MURAT EMİR VEKİLLERİ ARIYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Grup Başkanvekili Murat Emir vasıtasıyla vekilleri uyardığı, "iktidara yakın medyaya sakın konuşmayın" dedirttiği iddia ediliyor.
"MURAT EMİR ARADI "NE OLUR" DEDİ"
Bu durumu doğrulayan somut örnek CHP'li Hasan Ufuk Çakır'ın beyanları. Çakır, "Murat Emir bana "Ne olur Genel Başkan rica ediyor. Bu yayınlara katılma. Bir çay içelim" dedi" ifadelerini kullandı.
Takvim röportajı CHP'yi karıştırdı! Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
"BİR PARTİDE İKİ GENEL BAŞKAN OLMAZ"
Kılıçdaroğlu çizgisinde hareket eden ve partinin yolsuzluktan arınması gerektiğini savunan 10 milletvekiline verilen mesaj ise net:
"Bir partide iki genel başkan olmaz. Bu partide genel başkan Özgür Özel'dir. Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görenler kabul edilemez"
Dahası partide başlatılacak ihraç ve disiplin furyasında hedefteki ilk ismin Hasan Ufuk Çakır olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklar Çakır'la aynı kafada olan isimlerle "yol ayrılığı olabilir" yorumları yapıyor.
İSMAİL SAYMAZ: ÇAKIR İÇİN YENİ DÖNEM AÇILABİLİR, YOL AYRILIĞI OLABİLİR
Hasan Ufuk Çakır'ın "CHP'deki yapı azmettiriyor" dediği Halk TV'de İsmail Saymaz konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Mesela önceki gün CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportajı izledim. Orada doğrudan CHP liderine dönük çok sert ifadeler var.
Kurultay günü CHP'li Ali Öztunç'la bu konuyu konuştuğumuzda "Bu kabul edilemez, CHP Genel Başkanına bu sözler söylenemez" dedi. Hasan Ufuk Çakır açısından bir yeni dönem açılabilir. Böyle bir yol ayrılığına ve arınmaya doğru gidilebilir diye düşünüyorum.
Bir grup partili 19 Mart operasyonunu "darbe" diye değerlendirip ona göre mücadele ederken partinin azınlıkta da olsa bir kısmının "Yolsuzluk operasyonu" deyip karşı görüşe yönelmesi, bunu da iktidar yanlısı kanallarda dile getirmesi aynı anda bir partide var olacak bir durum değil.
ÇAKIR VE HEDEFTEKİ 9 İSİM
Hasan Ufuk Çakır'la beraber gözler "arınma" çağrısını imzalayıp Özgür Özel'e muhalefet eden diğer 9 isme çevrildi.
İşte parti içi cadı avında hedefteki muhtemel isimler:
Orhan Sarıbal
Mahir Polat
Gamze Akkuş İlgezdi
Deniz Demir
Mustafa Adıgüzel
Sevda Erdan Kılıç
Rıfat Nalbantoğlu
Hüseyin Yıldız
Hasan Öztürkmen
Bu isimler bir bildiri yayımlayıp Genel Merkez'in yolsuzluğu savunmasına isyan etmiş, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede olan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istemişti.
"Yolsuzluğu açıklamakta zorlanıyoruz" demişti.