CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?

TAKVİM RÖPORTAJI CHP'Yİ SARSTI: ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KONUŞMAYIN" TALİMATI Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun SABAH'a, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 'ın Takvim.com.tr'ye demeç vermesi 39 Kurultay'da gündem oldu. Özellikle Hasan Ufuk Çakır'ın Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e verdiği röportajda "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz. 39. Kurultay sağlıklı değil. CHP 3-4 kişinin eline düştü" şeklindeki beyanları CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı.

MURAT EMİR VEKİLLERİ ARIYOR CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in CHP Grup Başkanvekili Murat Emir vasıtasıyla vekilleri uyardığı, " iktidara yakın medyaya sakın konuşmayın" dedirttiği iddia ediliyor. "MURAT EMİR ARADI "NE OLUR" DEDİ" Bu durumu doğrulayan somut örnek CHP'li Hasan Ufuk Çakır 'ın beyanları. Çakır, "Murat Emir bana "Ne olur Genel Başkan rica ediyor. Bu yayınlara katılma. Bir çay içelim" dedi" ifadelerini kullandı.







"BİR PARTİDE İKİ GENEL BAŞKAN OLMAZ"



Kılıçdaroğlu çizgisinde hareket eden ve partinin yolsuzluktan arınması gerektiğini savunan 10 milletvekiline verilen mesaj ise net:



"Bir partide iki genel başkan olmaz. Bu partide genel başkan Özgür Özel'dir. Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görenler kabul edilemez"



Dahası partide başlatılacak ihraç ve disiplin furyasında hedefteki ilk ismin Hasan Ufuk Çakır olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklar Çakır'la aynı kafada olan isimlerle "yol ayrılığı olabilir" yorumları yapıyor.

Takvim röportajı CHP'yi karıştırdı! Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi



İSMAİL SAYMAZ: ÇAKIR İÇİN YENİ DÖNEM AÇILABİLİR, YOL AYRILIĞI OLABİLİR



Hasan Ufuk Çakır'ın "CHP'deki yapı azmettiriyor" dediği Halk TV'de İsmail Saymaz konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



Mesela önceki gün CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportajı izledim. Orada doğrudan CHP liderine dönük çok sert ifadeler var.

Kurultay günü CHP'li Ali Öztunç'la bu konuyu konuştuğumuzda "Bu kabul edilemez, CHP Genel Başkanına bu sözler söylenemez" dedi. Hasan Ufuk Çakır açısından bir yeni dönem açılabilir. Böyle bir yol ayrılığına ve arınmaya doğru gidilebilir diye düşünüyorum.

Bir grup partili 19 Mart operasyonunu "darbe" diye değerlendirip ona göre mücadele ederken partinin azınlıkta da olsa bir kısmının "Yolsuzluk operasyonu" deyip karşı görüşe yönelmesi, bunu da iktidar yanlısı kanallarda dile getirmesi aynı anda bir partide var olacak bir durum değil.