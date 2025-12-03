"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 19. toplantısını gerçekleştirecek. İMRALI SONRASI İLK TOPLANTI

Toplantıd komisyonun İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından yapacağı ilk toplantı olacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında, toplantı yarın (4 Aralık) saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapacak.

Komisyonda elebaşı Öcalan'ın Suriye'de SDG'ye dönük bazı mesajlarının kamuoyu ile paylaşılması üzerinde duruluyor. SON TOPLANTIDA NELER OLDU?

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yaptı. Komisyon üyeleri, toplantının birinci kısmında, yapılan ve yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunurken, toplantının ikinci oturumu kapalı gerçekleştirildi. Kapalı oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere bundan sonraki aşamalar ele alındı.