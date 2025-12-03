Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor - Vanspor | CANLI YAYIN

Fırtına, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek. En son 2019-20'de Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-75'te final oynama başarısı gösteren Karadeniz devi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

Paul Onuachu (AA)

FİNALLERDEKİ ZAFERLER



Trabzonspor , ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977- 78'de Adana Demir, 1983- 84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20'de de Alanya karşısında finali kazanmıştı.