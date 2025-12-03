PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor - Vanspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Trabzonspor sahasında Vanspor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor : Onuralp, Bouchouari, Ozan, Sikan, Mustafa, Serdar, Oulai, Batahov, Cihan, Olaigbe, Arif

Vanspor :



HEDEF 10. KUPA

Fırtına, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

En son 2019-20'de Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-75'te final oynama başarısı gösteren Karadeniz devi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

FİNALLERDEKİ ZAFERLER

Trabzonspor , ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977- 78'de Adana Demir, 1983- 84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20'de de Alanya karşısında finali kazanmıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u geriden gelip 3-1 yendi (AA)Trabzonspor, Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u geriden gelip 3-1 yendi (AA)

SON 2 SEZONUN FİNALİSTİ

Fırtına, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz devi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı.

Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

