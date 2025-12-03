Beyoğlu tacizcilerine tahliye kararına tepki! Avukat canlı yayında açıkladı: 9 yıl yatarı var!

Tacizin görüntüsü (Ekran görüntüsü)

15 YILA KADAR CEZA ALMASI GEREKİRDİ

Görüntüleri "iç parçalayıcı" olarak nitelendiren Dündar, tahliye kararının vicdanları ikinci kez yaraladığını ifade etti. Hukuki açıdan bakıldığında mevcut yasaların bu şahısların serbest bırakılmasını öngörmediğini vurgulayan Dündar, TCK'nın 102. maddesine atıfta bulundu. Cinsel saldırı suçunun cezasının 10 yıla kadar olduğunu, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi durumunda (TCK 102/3-b) cezanın yarı oranında artırılarak 15 yıla kadar çıkabileceğini belirtti.

YATARI EN AZ 9 YIL



Avukat Hadi Dündar, verilen cezalar ile sanıkların cezaevinde kaldıkları süre arasındaki orantısızlığa işaret etti. 15 yıl ceza alan bir kişinin 9 yıl, mahkemenin verdiği 9 yıl ceza alan bir kişinin ise yatarı hesaplandığında (2/3 oranı ve denetimli serbestlik düşüldüğünde) en az 5 yıl cezaevinde kalması gerektiğini söyledi. Sanıkların sadece 14 ay sonra tahliye edilmesinin, verilen ceza ile infaz süresi arasında bir uyumsuzluk yarattığını ifade etti.

"EN ÜST HADDEN CEZA VERİLMELİYDİ"

Görüntülerdeki eylemin açık bir cinsel saldırı olduğunu ve sanıkların eylemi kendi istekleriyle değil, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırdığını belirten Dündar, mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak en üst hadden ceza vermesi gerektiğini savundu. Dündar, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve kamu düzenine etkisi göz önüne alındığında, sanıkların bu kadar kısa sürede tahliye edilmesinin hukuka uygun düşmediğini dile getirdi.