Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"

Sudan'ın daha fazla kaosa sürüklenmemesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Büyük ülke, büyük devlet olmak neyi gerektiriyorsa biz, içerde ve dışarda bu tavır içerisinde olacağız.

AFRİKA VE HALKLARI KARDEŞİMİZDİR Son 20 yılda Afrika'daki büyükelçiliklerin sayısı 12'den 44'e çıktı. Kıtayla ticaretimiz 5 milyar dolardan 37 milyar dolar seviyesine geldi. Hedefimiz ise 50 milyar dolar. Türkiye'nin son 23 yılda alan el konumundan veren el konumuna gelmesi kıvanç vericidir.

2028 HEDEFİNİ AÇIKLADI Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef 2028 yalında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.

CHP Genel Başkanı bu testleri Sinop'ta balıklar rahatsız oluyor diye eleştirmişti. Biz ona 'Gölge etme, başka ihsan istemez' diye cevap verelim. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın, siz gidin içinizde yolsuzluk yapanları ayırın, gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının. CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E CELLAT AYARI DEM Parti'nin sürece destek vermesi Stockholm sendromuymuş. İnsan kendi geçmişini, kendi kara sicilini bilir. Beyefendiye sormak lazım; sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu iyi bilir. İstiklal Mahkemelerinde alelacele kararlarla darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim çok iyi bilir. Sayın Özel cesaretin varsa cellat görmek istiyorsan aynaya bak, kendi tarihine bak, CHP'nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin.

Kızıl Elma havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu. Türkiye, hava savunmasında çok stratejik bir imkana sahip olma yolunca ciddi bir üstünlük elde etti. ANA MUHALEFETİ YERDEN YERE VURDU

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

BARZANİ'NİN OFİSİNİN SKANDAL AÇIKLAMALARI



Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız açıklamaları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerekli diplomatik adımlar atılmıştır. Bu vahim hatadan dönülmeli ve düzeltilmelidir.

BU SEFER BAŞARACAĞIZ



AK Parti olarak tavrımız bellidir. Onlar ne yaparsa yapsın biz, Türküyle Kürtüyle Arabıyla Çerkeziyle Lazıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız.

Partimizin, İttifakımızın ve devletimizin önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır.



Avrupa'da zaman zaman birileri çıkıyor Türkiye ve İslam ülkelerine dini azınlıklar üzerinden ders vermeye kalkıyor. Oysa ki bu coğrafya bin yıldır kesintisiz İslam hakimiyeti altındadır.

23 yıl boyunca hangi alanda yasakları kaldırsak, aman geriye gideriz diye korku saldılar. Ne oldu? 23 yılda Türkiye bölündü mü?