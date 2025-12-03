Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Büyüme ve enflasyon rakamlarının umutlarını artırdıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk." dedi. Kürtler üzerinden akılalmaz değerlendirmelerde bulunan CHP'li Özel'e sert çıkan Başkan Erdoğan, "Aynaya bak celladı orada göreceksin." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, "Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız." diyerek provokasyonlara karşı uyarılarda bulundu. Erdoğan, Barzani'nin Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu vahim hatadan dönülmeli ve düzeltilmelidir." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
26 ve 27 dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk kardeşimiz emaneti sahibine teslim etti. Cemal kardeşimizi hep nezaketi çalışkanlığı ve hayırla yad edeceğiz. Ailesine baş sağlığı diliyorum.
2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine ulaştı.
21 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜME
Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3'üncü çeyreğinde de devam ettirmiştir.
3. çeyrekte %3,7 büyüdük
OECD'DE DÖRDÜNCÜ G20'DE BEŞİNCİ
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korudu. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk. G20 ülkeleri arasında da beşinci olduk.
Enflasyon rakamları umutlarımızı artırdı.
SİMSARLARIN OYUNUNA GEÇİT YOK
Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyeceğiz. Ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırıp sonra da bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyununa gelmeyeceğiz.
“Hedefimiz 86 milyonun refahını kalıcı biçimde artırmak''
Elbette ekonomide rakamlar, oranlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun kanaati, esnafın, tüccarın, emeklinin ne dediğidir.
Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primindeki düşüştür. CDS'imiz 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bu sabah Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.
2028 HEDEFİNİ AÇIKLADI
Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef 2028 yalında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.
AFRİKA VE HALKLARI KARDEŞİMİZDİR
Son 20 yılda Afrika'daki büyükelçiliklerin sayısı 12'den 44'e çıktı. Kıtayla ticaretimiz 5 milyar dolardan 37 milyar dolar seviyesine geldi. Hedefimiz ise 50 milyar dolar. Türkiye'nin son 23 yılda alan el konumundan veren el konumuna gelmesi kıvanç vericidir.
Sudan'ın daha fazla kaosa sürüklenmemesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Büyük ülke, büyük devlet olmak neyi gerektiriyorsa biz, içerde ve dışarda bu tavır içerisinde olacağız.
İstiyoruz ki yıllardır halının altına süpürülmüş sorunları çözelim, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önündeki büyük, küçük bütün engelleri kaldıralım.
Kızıl Elma havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu. Türkiye, hava savunmasında çok stratejik bir imkana sahip olma yolunca ciddi bir üstünlük elde etti.
ANA MUHALEFETİ YERDEN YERE VURDU
CHP Genel Başkanı bu testleri Sinop'ta balıklar rahatsız oluyor diye eleştirmişti. Biz ona 'Gölge etme, başka ihsan istemez' diye cevap verelim. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın, siz gidin içinizde yolsuzluk yapanları ayırın, gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E CELLAT AYARI
DEM Parti'nin sürece destek vermesi Stockholm sendromuymuş. İnsan kendi geçmişini, kendi kara sicilini bilir. Beyefendiye sormak lazım; sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?
Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu iyi bilir. İstiklal Mahkemelerinde alelacele kararlarla darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim çok iyi bilir. Sayın Özel cesaretin varsa cellat görmek istiyorsan aynaya bak, kendi tarihine bak, CHP'nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin.
BARZANİ'NİN OFİSİNİN SKANDAL AÇIKLAMALARI
Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız açıklamaları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerekli diplomatik adımlar atılmıştır. Bu vahim hatadan dönülmeli ve düzeltilmelidir.
BU SEFER BAŞARACAĞIZ
AK Parti olarak tavrımız bellidir. Onlar ne yaparsa yapsın biz, Türküyle Kürtüyle Arabıyla Çerkeziyle Lazıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız.
Partimizin, İttifakımızın ve devletimizin önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır.
Avrupa'da zaman zaman birileri çıkıyor Türkiye ve İslam ülkelerine dini azınlıklar üzerinden ders vermeye kalkıyor. Oysa ki bu coğrafya bin yıldır kesintisiz İslam hakimiyeti altındadır.
23 yıl boyunca hangi alanda yasakları kaldırsak, aman geriye gideriz diye korku saldılar. Ne oldu? 23 yılda Türkiye bölündü mü?
GENÇLERE UYARI
Sevgili gençler, sanal alemde sizi kutuplaştıran, umutsuzluğa sevk eden o yayınların kimler tarafından yapıldığı tek tek ortaya çıkıyor. Farklı maskeler altında hepsi aynı odağa hizmet ediyor, bunlara prim vermeyin.