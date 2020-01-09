Hercai'nin yıldızı Miran Aslanbey Akın Akınözü'nün annesi görenleri şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hercai dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Hercai bu kadar popüler olunca dizi oyuncları da yakından takip ediliyor. Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.