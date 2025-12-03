Havacılık tarihinin en büyük gizemi çözülecek mi? 239 yolcuyla kaybolan Malezya uçağı dosyası 11 yıl sonra tekrar açılıyor!

Dünya havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan MH370 faciası , aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ çözülememiş bir sır olarak duruyor. 8 Mart 2014 sabahı Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru rutin bir uçuş için havalanan Malezya Havayolları uçağı, kalkıştan sadece bir saat sonra adeta havada buhar olmuş ve kuleyle temasını kesip rotasını değiştirerek radarlardan kaybolmuştu. İçindeki 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte akıbeti bilinmeyen Boeing 777 için yürütülen milyarlarca dolarlık uluslararası arama çalışmaları sonuçsuz kalmış; yalnızca Hint Okyanusu kıyılarına vuran birkaç küçük parçadan başka hiçbir iz bulunamamıştı.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferinde ortadan kaybolan Malezya uçağının pilotu tarafından kasıtlı olarak denize düşürüldüğü iddiasını reddetmişti (Foto:AA)

239 YOLCULU MH370 MALEZYA UÇAĞININ ENKAZI NEREDE?

Şimdi ise 11 yıldır cevapsız kalan bu sorunun yanıtını bulmak için yeni bir umut var. Çünkü MH370 sefer sayılı kayıp Malezya uçağı dosyası bu ayın sonunda bir kez daha açılıyor.

Malezya kayıp "MH370" uçağını arama çalışmalarını yeniden başlatacak

UÇAK BULUNURSA FİRMAYA 70 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Malezya hükümeti ile ABD merkezli okyanus araştırmaları yapan bir arasında yapılan anlaşmaya göre arama çalışmaları tekrar başlayacak. Uçağın bulunması halinde şirkete yaklaşık 70 milyon dolar ödenecek, aksi durumda hiçbir ödeme yapılmayacak.