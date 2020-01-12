atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai' dünyayı etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde Şili'de fırtınalar estiren dizi, şimdi de İspanya gündemine yerleşti. Geçen Aralık'ta ülkede yayınlanmaya başlayan dizi, büyük yankı uyandırdı. 'Hercai', Madrid'deki pek çok gazete ve derginin manşetini süsledi.

Ülkede reytingleri alt üst eden dizi hakkında yazılı basında övgü dolu yorumlar yapıldı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı diziden sahnelerin yer aldığı haberlerde dizi ekibinin performansına da iltifatlar yağdı. Başarısı sınırları aşan dizi, yurt dışında da geçilmezliğini kanıtladı.



İspanyollar, Miran ile Reyyan'ın dillere destan aşk hikayesine hayran kaldı.