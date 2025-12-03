Barış müzakerelerinde İstanbul'u işaret etti! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

