Yeni asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" dedi.

Türk Lirası (AA)



28 BİN LİRAYI GEÇECEK

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, işveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret minimum 27 bin 630 lira olacak. Yüzde 30 artış durumunda ise 28 bin 735 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?



Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.