Yeni asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
İlk toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda dengeleri değiştirecek kritik revizyon masada. Hükümet kanadının temsilci sayısının 5’ten 1’e düşmesi tartışılırken, masada işçi–işveren ağırlığı yeniden şekillenecek. Bu süreçte yeni asgari ücret için %30’a yaklaşan artış beklentisi de giderek güçleniyor. Öte yandan 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantın tarihi belli oldu.
Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.
TARİH BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.
HÜKÜMETTEN 1 TEMSİLCİ
Bakan Işıkhan, önceki gün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir görüşme gerçekleştirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin bir öneri sunmuştu. Işıkhan'ın önerisinin Komisyonun 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşması yönünde olduğu bildirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut yapısında, 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Kararlar ise oy çokluğu ile alınıyor.
DAVETİ GÖNDERECEĞİZ
Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağı değerlendirmesini yaparken, asgari ücretin Komisyon tarafından belirleneceği anımsatmasında bulundu. "Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diyen Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ TOPLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonun yapısına ilişkin gerçekleştirdiği temasın ardından, Türkİş Başkanlar Kurulu hükümetin sunduğu öneriyi masaya yatırdı.
Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" dedi.
28 BİN LİRAYI GEÇECEK
Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, işveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret minimum 27 bin 630 lira olacak. Yüzde 30 artış durumunda ise 28 bin 735 liraya ulaşacak.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?
Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.
İŞTE ZAM SENARYOLARI
YÜZDE 28,5
Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçen para 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak.
YÜZDE 30
Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak.
YÜZDE 35
Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841 liraya taşıyacak.
YÜZDE 40
Yüzde 40 artış halinde de 30 bin 946 lira seviyesi görülecek.
ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor.