Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Flavius karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız'ın fenomen kardeşini gören şoke oldu! Özyıldız'ın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan kardeşi Burcu güzelliğiyle hayran bıraktı.
Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, bu akşam 6. kez izleyici ile buluşmadan önce sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı arttırırken dizide Flavius karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi sosyal medya fenomeni çıktı.
Özyıldız'ın Instagram'da 10 bini aşkın takipçi sayısına ulaşan kardeşi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
İşte Şükrü Özyıldız başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy
Kaan Urgancıoğlu
Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi
Burak Özçivit
Burak Özçivit ve kardeşi
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
Hande Erçel
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel
Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz
Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz
Özge Yağız
Özge Yağız ve ablası Ezgi Yağız
Melisa Şenolsun
Melisa Şenolsun ve kardeşi
Necip Memili
Necip Memili ve kardeşi Bahtiyar Memili
Necip Memili ve kardeşi Bahtiyar Memili
İlayda Alişan
İlayda Alişan ve ablası Özge Alişan
İlayda Alişan ve ablası Özge Alişan
Hande Soral
Hande Soral ve kardeşi Bensu Soral
Amine Gülşe
Amine Gülşe ve kardeşi
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay ve kardeşi