Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!

Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, bu akşam 6. kez izleyici ile buluşmadan önce sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı arttırırken dizide Flavius karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.