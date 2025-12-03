PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Flavius karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız'ın fenomen kardeşini gören şoke oldu! Özyıldız'ın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan kardeşi Burcu güzelliğiyle hayran bıraktı.

Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, bu akşam 6. kez izleyici ile buluşmadan önce sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı arttırırken dizide Flavius karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi sosyal medya fenomeni çıktı.

Özyıldız'ın Instagram'da 10 bini aşkın takipçi sayısına ulaşan kardeşi, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

İşte Şükrü Özyıldız başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy

Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy

Kaan Urgancıoğlu

Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi

Burak Özçivit

Burak Özçivit ve kardeşi

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

Hande Erçel

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli ve kardeşi

Hadise

Hadise ve kardeşi Derya Açıkgöz

Hazal Filiz Küçükköse

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz

Özge Yağız

Özge Yağız ve ablası Ezgi Yağız

Melisa Şenolsun

Melisa Şenolsun ve kardeşi

Necip Memili

Necip Memili ve kardeşi Bahtiyar Memili

Necip Memili ve kardeşi Bahtiyar Memili

İlayda Alişan

İlayda Alişan ve ablası Özge Alişan

İlayda Alişan ve ablası Özge Alişan

Hande Soral

Hande Soral ve kardeşi Bensu Soral

Amine Gülşe

Amine Gülşe ve kardeşi

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay ve kardeşi

