Barış Boyun ve Daltonlar çetesine dava üstüne dava: Her suçta çocuklar kullanıldı!
Barış Boyun çetesi ve Rusya’da tutuklu Beratcan Gökdemir’in yönettiği “Daltonlar” çetesi hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada, örgütlerin çok sayıda silahlı eyleme karıştığı tespit edildi. Savcılık, Boyun grubuna bağlı 79, Daltonlar’a bağlı 68 çocuk şüpheli hakkında “örgüt üyeliği, öldürmeye teşebbüs, yağma ve ağır silah suçları” dahil geniş kapsamlı dosyaları tamamlayarak kamu davası açtı. Her iki dosyada da yaşı küçük sanıklar için 20 aydan 79 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.
İstanbul'da Barış Boyun ve "Daltonlar" çetesine yönelik iki büyük soruşturma tamamlandı; savcılık, her iki örgütün de çok sayıda kanlı eylemi çocuk yaştaki kişileri kullanarak gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
Liderleri yurtdışında tutuklu bulunan iki çetenin, silahlı saldırılardan yağmaya, resmi belgede sahtecilikten ağır silah ticaretine kadar uzanan 60'tan fazla suç dosyasında yüzlerce delik tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başksavcılığı, Boyun çetesiyle bağlantılı 79, "Daltonlar" çetesiyle bağlantılı 68 çocuk şüpheli hakkında ağır ceza mahkemelerinde kamu davası açıldığını duyururken, sanıklar için 20 aydan 79 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.
HER SUÇTA ÇOCUKLAR KULLANILDI
Çetelerin çocukları tetikçi, kurye ve gözcü olarak kullanması ise dosyaların en dikkat çekici ayrıntısı oldu.
BARIŞ BOYUN ÇETESİ'NE AÇILAN DAVA
Savcılıktan Barış Boyun çetesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış BOYUN'un yaptığı Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şahsa ilişkin olarak "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmî Belgede Sahtecilik ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır."
DALTONLAR ÇETESİ'NE AÇILAN DAVALAR
Liderliğini Rusya'da tutuklu Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" çetesine ilişkin ise savcılıktan şu açıklama yapıldı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı, kamuoyunda "DALTONLAR" olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik olarak örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15'i halen tutuklu, 19'u adli kontrollü 34'ü yaşı küçük şahsa ilişkin "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmî Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kamu Davası açılmıştır."