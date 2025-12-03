Barış Boyun ve Daltonlar çetesine dava üstüne dava: Her suçta çocuklar kullanıldı!

İstanbul 'da Barış Boyun ve "Daltonlar" çetesine yönelik iki büyük soruşturma tamamlandı; savcılık, her iki örgütün de çok sayıda kanlı eylemi çocuk yaştaki kişileri kullanarak gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Barış Boyun geçtiğimiz yıl İtalya'da düzenlenen operasyonda yakalandı (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başksavcılığı, Boyun çetesiyle bağlantılı 79, "Daltonlar" çetesiyle bağlantılı 68 çocuk şüpheli hakkında ağır ceza mahkemelerinde kamu davası açıldığını duyururken, sanıklar için 20 aydan 79 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

HER SUÇTA ÇOCUKLAR KULLANILDI

Çetelerin çocukları tetikçi, kurye ve gözcü olarak kullanması ise dosyaların en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

ʺBoyunʺ Çetesi Lideri Barış Boyun

BARIŞ BOYUN ÇETESİ'NE AÇILAN DAVA

Savcılıktan Barış Boyun çetesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış BOYUN'un yaptığı Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şahsa ilişkin olarak "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmî Belgede Sahtecilik ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır."