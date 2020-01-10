Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinin 28. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Heyecanla beklenen Hercai 28. bölüm fragmanı yakın bir zamanda yayıncı kuruluş ATV tarafından yayınlandı. Fragmanda evde yangın çıktığı ve Reyyan'ın alevler içerisinde bayıldığı görülüyor.

HERCAİ 28. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hercai dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.