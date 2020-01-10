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  • 10.01.2020 22:55
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 22:55

28. yeni bölüm fragmanı yayına girdi! Yangın çıkıyor, Miran ve Reyyan alevler içerisinde kalıyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi cuma akşamları saat 20.00'de milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin yayınlanan 27. bölümünde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşti ve yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği . yeni bölüm fragmanı yayına girdi. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayına girdi!

Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinin 28. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Heyecanla beklenen Hercai 28. bölüm fragmanı yakın bir zamanda yayıncı kuruluş ATV tarafından yayınlandı. Fragmanda evde yangın çıktığı ve Reyyan'ın alevler içerisinde bayıldığı görülüyor.

HERCAİ 28. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hercai dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

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