Suriye'deki YPG - İsrail sorunu katlanarak büyümeye devam ediyor.



Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini korurken; Kamışlı merkezli terör yapısı 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmiyor.



YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istiyor.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ʺSuriye ile sorunlarımızʺ var diyerek ʺöz yönetimʺ talep etti (Takvim.com.tr)



SDG VE PYD AYAK DİRİYOR: ENTEGRASYON YOK



Son olarak Duhok'ta kravat takıp özerklik talebinde bulunan Abdi, YPG'yi Şam'daki hükümet ile eş değer tutmaya kalktı. ABD ve Batılı ülkelere "Suriye'nin yeniden inşası için Şam'a verdiğiniz şansı bize de verin!" diyerek yalvardı. YPG/SDG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed de Şam'la yönetim şekli konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.







Bu süreçte İmralı'dan SDG'nin Şam'a entegre olmasına dönük mesaj geldi.



Ancak YPG ve PYD unsurları çağrıya uymak yerine çeşitli şark kurnazlıklarıyla ayak diredi. PYD elebaşı Salih Müslim, "Demokrasi yoksa entegrasyon da yok" dedi.