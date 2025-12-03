İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
İsrail, "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecini sabote etme peşinde. Suriye'de Dürzileri ayaklandıran Tel Aviv, YPG-SDG'yi kışkırtıyor. İmralı'nın çağrısı ve 10 Mart Mutabakatına rağmen Şam'a entegre olmayan YPG de İsrail'le flört halinde. MOSSAD'ın resmi X hesabında YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dendi. İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu. Nitekim siyonistlerin "Davut Koridoru" hayallerinin önündeki en büyük kale Türkiye. Ankara'nın "Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecek" uyarısı sahada geçerliliğini koruyor.
Suriye'deki YPG - İsrail sorunu katlanarak büyümeye devam ediyor.
Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini korurken; Kamışlı merkezli terör yapısı 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmiyor.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istiyor.
SDG VE PYD AYAK DİRİYOR: ENTEGRASYON YOK
Son olarak Duhok'ta kravat takıp özerklik talebinde bulunan Abdi, YPG'yi Şam'daki hükümet ile eş değer tutmaya kalktı. ABD ve Batılı ülkelere "Suriye'nin yeniden inşası için Şam'a verdiğiniz şansı bize de verin!" diyerek yalvardı. YPG/SDG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed de Şam'la yönetim şekli konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.
Bu süreçte İmralı'dan SDG'nin Şam'a entegre olmasına dönük mesaj geldi.
Ancak YPG ve PYD unsurları çağrıya uymak yerine çeşitli şark kurnazlıklarıyla ayak diredi. PYD elebaşı Salih Müslim, "Demokrasi yoksa entegrasyon da yok" dedi.
SDG'Yİ KIŞKIRTAN İSRAİL
Terör örgütü SDG'yi terörsüz bölge sürecine dahil olmasın diye kışkırtan en büyük unsur ise İsrail. İsrail, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklarla YPG'nin kontrolü altındaki Kuzey ve Doğu Suriye arasında bir Davut Koridoru kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda sistematik bir biçimde Dürzileri kışkırtıyor. Süveyda'dan Kamışlı'ya uzanan bir dizi terör faaliyetlerine yol açıyor.
MOSSAD: MÜTTEFİKİMİZ YPG İLE YENİ TOPLANTI YAPTIK
Son olarak MOSSAD'ın resmi sosyal medya hesaplarından "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecini hedef alan küstah bir paylaşım yapıldı. MOSSAD, YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dedi. YPJ paçavraları eşliğinde "Biji kürdistan" mesajı verildi.
İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu.
YPG - İsrail flörtü akıllara Öcalan'ın SDG ile ilgili sözlerine getirdi...
ÖCALAN: YPG İSRAİL'İN HAŞDİ ŞABİ'Sİ OLMUŞ, BUNU BEN ENGELLEYEBİLİRİM
İmralı Heyeti'nin 21 Nisan'daki ziyaretinde Öcalan'ın YPG için "İsrail kendi Haşdi Şabi'sini yaratmış" dediği söylenmişti.
Öcalan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şu an İsrail'in tek derdi beni ortadan kaldırmak. Kandil'in aklı yerinde değil ki bunu engelleyebilsin. Yerleşim itibariyle Kandil İran'ın, SDG ise İsrail'in etkisindedir. Bunu ancak ben engelleyebilirim."