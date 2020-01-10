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Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evlilik kararı aldığı iddia edildi. Sandra ve Akın geçtiğimiz günlerde Fransa'ya tatile gitti. İddiaya göre 7 yıl önce ABD'de tanıştığı Sandra Pestemalciyan ile 5 yıldır beraberlik yaşayan Akınözü, Fransa'da kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Mutluluktan havalara uçan Pestemalciyan ile Akınözü'nün düğün tarihi aldığı da bir başka iddialar arasında. Peki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'ın düğün tarihi ne zaman? İşte detaylar...

10.01.2020 17:44 - Son Güncelleme: 10.01.2020 17:59
Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

En son uçak içinde birlikte görüntülenen, Akın Akınözün ve sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hercai dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği iddia edildi. Oyuncunun Fransa'da evlilik teklifi ettiği öne sürüldü.

Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

TEMMUZ'DA EVLENECEKLER İDDİASI

Akın Akınözü'nün 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği öne sürüldü. İddialara göre çift Temmuz ayında dünyaevine girecek.

Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

SANDRA PESTEMALCIYAN KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi mezunu olan Sandra, 24 yaşındadır. Pestemalciyan'ın ayrıca New York'daki bir üniversiteden de diploması bulunuyor.

Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

MARTHA HUNT

Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

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