Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü sevgilisiyle düğün tarihi mi aldı?

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evlilik kararı aldığı iddia edildi. Sandra ve Akın geçtiğimiz günlerde Fransa'ya tatile gitti. İddiaya göre 7 yıl önce ABD'de tanıştığı Sandra Pestemalciyan ile 5 yıldır beraberlik yaşayan Akınözü, Fransa'da kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Mutluluktan havalara uçan Pestemalciyan ile Akınözü'nün düğün tarihi aldığı da bir başka iddialar arasında. Peki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'ın düğün tarihi ne zaman? İşte detaylar...

10.01.2020 17:44 - Son Güncelleme: 10.01.2020 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





