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  • 25.12.2019
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oğlu ile gezmelerde

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , oğlu ile birlikte önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bebek Waffle adlı mekandan tatlı alan Okan Buruk ve oğlu, poz verdi.

Baba-oğul günü
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , oğlu ile birlikte önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bebek Waffle adlı mekandan tatlı alan Okan Buruk ve oğlu, poz verdi.

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