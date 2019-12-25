Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile birlikte önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bebek Waffle adlı mekandan tatlı alan Okan Buruk ve oğlu, poz verdi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile birlikte önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bebek Waffle adlı mekandan tatlı alan Okan Buruk ve oğlu, poz verdi.
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