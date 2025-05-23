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Avcılar gişeleri trafiğe kaç gün kapatılacak? Avcılar gişeleri ne zaman açılıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Avrupa Otoyolu üzerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını açıkladı. Sürücüler, “Avcılar gişeleri ne kadar süre kapalı kalacak? Avcılar gişeleri ne zaman tekrar hizmete açılacak?” sorularının cevabını merak ediyor…

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:56 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 23:57
Avcılar gişeleri trafiğe kaç gün kapatılacak? Avcılar gişeleri ne zaman açılıyor?

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Avcılar gişelerinin kaç gün kapalı kalacağı ve ne zaman açılacağı merak konusu. UYM açıklamasında, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda, O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerinin yıkım çalışmaları yapılacağı bildirildi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Avcılar gişeleri trafiğe kaç gün kapatılacak?

Avcılar Ücret Toplama İstasyonundaki gişelerin yıkım işlemlerinin yaklaşık 6 gün süreceği öngörülüyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Açıklamaya göre, "Çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek. Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacak. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmekte." ifadelerine yer verildi.