ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’tan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağız

Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu (14 Mayıs, AA)

Barrack, Trump'ın Suriye politikasına ilişkin, "Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

İNANILMAZ FIRSATLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Trump'ın 13 Mayıs'ta Şam'daki yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt ettiğini hatırlatan Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu vizyonu hayata geçirme sorumluluğunu taşıdığını ve "yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını" ifade ettiğini aktardı.