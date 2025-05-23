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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'tan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada Türkiye'ye dikkat çekti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye vizyonunun istikrarlı ve barışçıl bir Orta Doğu hedeflediğini vurgularken, yaptırımların kaldırılmasının bölge için "inanılmaz fırsatlar" doğuracağını söyledi. Türkiye ve bölgesel ortaklarla iş birliğine işaret eden Barrack, "Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 22:20
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’tan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağız

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara Büyükelçisi olan Thomas Barrack Suriye'ye özel temsilci olarak atadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ülkesinin Suriye Özel Temsilcisi görevini üstlendikten sonra ilk değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Barrack'ın elçilik tarafından paylaşılan resmi açıklamasında, kendisinin Suriye Özel Temsilcisi görevine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına ilişkin ifadeleri yer aldı.

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Barrack, Trump'ın Suriye politikasına ilişkin, "Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

İNANILMAZ FIRSATLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK
Trump'ın 13 Mayıs'ta Şam'daki yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt ettiğini hatırlatan Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu vizyonu hayata geçirme sorumluluğunu taşıdığını ve "yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını" ifade ettiğini aktardı.

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Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak Suriye Özel Temsilcisi rolünü de üstlenmekten ve Trump'ın vizyonunun hayata geçirilmesinde Bakan Rubio'ya destek vermekten gurur duyduğunu belirterek, "Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması birincil hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ! SURİYE MESAJI VERDİ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Bu şekilde Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil bölgesel ortaklarla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış olduklarını kaydeden Barrack, "Başkan'ın (Trump) ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız." dedi.

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