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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu mesajı: Aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacak

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 21:39 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 21:39
Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Forumu mesajı: Aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım yaptıEmine Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım yaptı

Paylaşımda Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında, Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirten Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor.

Emine Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım yaptıEmine Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım yaptı

Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır"

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