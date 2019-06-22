Mart ayında İbrahim Kutluay'la çekişmeli boşanma davası resmen biten Demet Şener, ikinci evliliğini yapmak için fazla beklemedi. İbo'dan iki çocuğu olan 42 yaşındaki eski manken, dün hayatını Cenk Küpeli ile birleştirdi. Şener ile kendisinden 7 yaş küçük Küpeli'nin nikahı, Les Ottoman's Otel'deydi.
Nikah töreninde sade bir gelinlik giyen Demet Şener'i bu mutlu gününde ailesi ve çocukları da yalnız bırakmadı. Şener, yeniden evlenebilmek için 300 gün şartı koyan iddet müddetinin kaldırılması için dava açmıştı.
Nikan törenine Demet Şener'in çocukları İrem ve Ömer de katıldı.
Nikah töreninde sade bir gelinlik giyen Demet Şener'i bu mutlu gününde ailesi ve çocukları da yalnız bırakmadı. Şener, yeniden evlenebilmek için 300 gün şartı koyan iddet müddetinin kaldırılması için dava açmıştı.
Nikan törenine Demet Şener'in çocukları İrem ve Ömer de katıldı.
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