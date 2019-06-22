İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliği Mart'ta sona eren Demet Şener, bu akşam ikinci kez nikah masasına oturuyor. 42 yaşındaki Şener, kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli ile evliliği için şöyle dedi: "Kimseye nispet olsun diye evlenmiyorum. Evlilik sözleşmesi de yapmayacağız; aşkla evleniyoruz. Çocuklarım ve ailem nikahta yanımda olacak. Gelinlik de giyeceğim."