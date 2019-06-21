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  • 21.06.2019
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, ile bu akşam evleniyor! "Nispet değil severek evleniyorum"

'la 11 yıllık evliliği Mart'ta sona eren , bu akşam ikinci kez nikah masasına oturuyor. 42 yaşındaki Şener, kendisinden 8 yaş küçük ile evliliği için şöyle dedi: "Kimseye nispet olsun diye evlenmiyorum. Evlilik sözleşmesi de yapmayacağız; aşkla evleniyoruz. Çocuklarım ve ailem nikahta yanımda olacak. Gelinlik de giyeceğim."

Nispet değil severek evleniyorum
İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliği Mart'ta sona eren Demet Şener, bu akşam ikinci kez nikah masasına oturuyor. 42 yaşındaki Şener, kendisinden 8 yaş küçük ile evliliği için şöyle dedi:

"Kimseye nispet olsun diye evlenmiyorum. Evlilik sözleşmesi de yapmayacağız; aşkla evleniyoruz. Çocuklarım ve ailem nikahta yanımda olacak. Gelinlik de giyeceğim."



İkili, bu akşam aşklarını Les Ottomans Hotel'de resmiyete dökecek.



Kutluay da resmi boşanmadan sonra ile yıllardır süren aşkını ilan etmişti.

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