İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliği Mart'ta sona eren Demet Şener, bu akşam ikinci kez nikah masasına oturuyor. 42 yaşındaki Şener, kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli ile evliliği için şöyle dedi:
"Kimseye nispet olsun diye evlenmiyorum. Evlilik sözleşmesi de yapmayacağız; aşkla evleniyoruz. Çocuklarım ve ailem nikahta yanımda olacak. Gelinlik de giyeceğim."
İkili, bu akşam aşklarını Les Ottomans Hotel'de resmiyete dökecek.
Kutluay da resmi boşanmadan sonra Edwina Sponza ile yıllardır süren aşkını ilan etmişti.
"Kimseye nispet olsun diye evlenmiyorum. Evlilik sözleşmesi de yapmayacağız; aşkla evleniyoruz. Çocuklarım ve ailem nikahta yanımda olacak. Gelinlik de giyeceğim."
İkili, bu akşam aşklarını Les Ottomans Hotel'de resmiyete dökecek.
Kutluay da resmi boşanmadan sonra Edwina Sponza ile yıllardır süren aşkını ilan etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.