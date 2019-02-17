Yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Katy Perry ile Orlando Bloom, Sevgililer Günü'nde mutlu haberi verdi... Mutlu çift, sosyal medyadan nişanlandıklarını bildirdi. Seksi şarkıcı Katy Perry'nin yüzüğündeki taşın ise 4 karatlık saf elmas olduğu bildirildi. Ayrıca Orlando Bloom'un, yüzüğü 5 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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