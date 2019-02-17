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  • 17.02.2019
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Saf sevgi

Saf sevgi
Yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık ilişki sürdüren ile , 'nde mutlu haberi verdi... Mutlu çift, sosyal medyadan nişanlandıklarını bildirdi. Seksi şarkıcı Katy Perry'nin yüzüğündeki taşın ise 4 karatlık saf elmas olduğu bildirildi. Ayrıca Orlando Bloom'un, yüzüğü 5 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.

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