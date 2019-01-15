Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ile yapımcı Mustafa Uslu arasındaki ipler iyice gerildi. Kavganın fitili, Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Müslüm' filminde Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in giydiği gömlekle yüzüğün bir yardım gecesinde satılmasıyla ateşlenmişti. Muhterem Nur, şehit çocukları yararına satılan ve Demet Akalın ile Ferman Toprak'ın aldığı eşyaların eşine ait olmadığını söyleyip Uslu hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
- Saklambaç
- 15.01.2019
- Gazete
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yapımcı Mustafa Uslu birbirine düşman kesildi!
Yapımcı Mustafa Uslu ile Muhterem Nur, merhum sanatçının açık arttırmaya çıkarıldığı iddia edilen eşyaları yüzünden karşı karşıya geldi. Canlı yayında atışan ikiliye Gürses hayranları “Baba’nın hatırasına yakışmadı” diye tepki gösterdi.
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ile yapımcı Mustafa Uslu arasındaki ipler iyice gerildi. Kavganın fitili, Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Müslüm' filminde Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in giydiği gömlekle yüzüğün bir yardım gecesinde satılmasıyla ateşlenmişti. Muhterem Nur, şehit çocukları yararına satılan ve Demet Akalın ile Ferman Toprak'ın aldığı eşyaların eşine ait olmadığını söyleyip Uslu hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
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