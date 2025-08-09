Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak’ın hamleleri var

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye bu bağlamda ilk olarak enerji filosunu güçlendirdi. 2017 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Devam eden süreçte filo daha da genişledi. ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ'NDEN 3 YILDA BÜYÜK BAŞARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3 yıl önce milli enerji filosuna katılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz ve Karadeniz'de başarıyla görevine devam ettiğini, 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 3 yıl önce milli enerji filosuna dahil edilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alıyor. Türkiye dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip Uzunluğu 238, genişliği 42 metreyi bulan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme ve 12 bin 120 metreye kadar sondaj yapabilme gibi teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Milli enerji filosuna dahil edilmesinin ardından gerekli hazırlıkları tamamlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı. 9 KUYUDA SONDAJ

Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı. Akdeniz'de Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten ve Karadeniz'deki ilk sondajını ise 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştiren Abdülhamid Han, Karadeniz'de ayrıca Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı.