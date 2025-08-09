SON DAKİKA
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var

Enerji alanında tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atan Türkiye Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği vizyonla filosunu güçlendirdi. 3 yıl önce milli enerji filosuna katılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz ve Karadeniz'de başarıyla görevine devam ederken 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif yaptı.

09 Ağustos 2025
Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye bu bağlamda ilk olarak enerji filosunu güçlendirdi. 2017 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Devam eden süreçte filo daha da genişledi.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ'NDEN 3 YILDA BÜYÜK BAŞARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3 yıl önce milli enerji filosuna katılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz ve Karadeniz'de başarıyla görevine devam ettiğini, 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 3 yıl önce milli enerji filosuna dahil edilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alıyor.

Türkiye dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahipTürkiye dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip

Uzunluğu 238, genişliği 42 metreyi bulan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme ve 12 bin 120 metreye kadar sondaj yapabilme gibi teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Milli enerji filosuna dahil edilmesinin ardından gerekli hazırlıkları tamamlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

9 KUYUDA SONDAJ
Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı.

Akdeniz'de Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten ve Karadeniz'deki ilk sondajını ise 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştiren Abdülhamid Han, Karadeniz'de ayrıca Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı.

Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını mayısta tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz'den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı.

Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabileceği, keşfin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, çalıştığı 10'uncu kuyudaki faaliyetlerine de devam ediyor. Gemi, halihazırda Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmaları yürütüyor.

DERİNLERE İNDİKÇE UMUDU YÜZEYE ÇIKARDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide Tam Bağımsız Türkiye."

ENERJİNİN TEMELİNDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık adımlarının başlangıcı, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik hamlelere dayanıyor.

Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)

Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası", ülkenin enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu kapsamda Türkiye, yerli ve milli kaynaklara dayalı bir enerji politikası izlemeye başladı. En dikkat çeken adımlardan biri ise denizlerdeki enerji aramalarına hız kazandıran sondaj gemilerinin envantere dahil edilmesi oldu. 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Albayrak döneminde başlatılan bu yeni vizyon, sadece gaz keşifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sularda petrol arama kabiliyetini geliştirmesinin de önünü açtı. Böylece, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik sessiz ancak kararlı bir dönüşüm süreci başlamış oldu.

