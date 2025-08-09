Kadraj Galeri Kadraj İkon 9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

Hem podyumlarda hem ekranlarda adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Kuzey ve Uzay isimli iki oğluyla birlikte yaşayan Şıkel, İstanbul'da bulunan 800 metrekarelik, 9 odalı lüks villasında yaşamını sürdürüyor. Şık dekorasyonu ve ferah mimarisiyle dikkat çeken evinden zaman zaman sosyal medya paylaşımları yapan Şıkel'in yaşam alanı, özellikle mutfağıyla büyük ilgi topladı. İşte estetik detaylarla döşenmiş villasıyla yeniden gündeme gelen Çağla Şıkel'in evinden kareler...

Giriş Tarihi: 09.08.2025 14:27
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü isim bu kez lüks villasıyla gündeme geldi.

9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Kuzey ve Uzay adındaki iki oğluyla birlikte İstanbul'daki 800 metrekarelik, 9 odalı lüks villasında yaşamaya devam ediyor.

9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

Boşanmanın ardından hayatını çocuklarıyla birlikte sürdüren Şıkel, sosyal medya hesabından sık sık evinden paylaşımlar yapıyor.

9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

Zevkli ve özenli dekorasyonuyla dikkat çeken villası, özellikle geniş mutfağıyla takipçilerinden tam not aldı. Ferah ve modern tasarımıyla göz dolduran bu yaşam alanı, magazin severlerin ilgi odağı haline geldi.

9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

ÇAĞLA ŞIKEL'İN EVİNDEN KARELER

Çağla Şıkel, yıllar önce verdiği bir röportajda eviyle ilgili "Bizden önce iş yeri olarak kullanılan bu ev soğuk bir görünümdeydi. İçinde bir takım değişikliklerle bugünkü sıcak havasına kavuştu" demişti.