9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu

Hem podyumlarda hem ekranlarda adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Kuzey ve Uzay isimli iki oğluyla birlikte yaşayan Şıkel, İstanbul'da bulunan 800 metrekarelik, 9 odalı lüks villasında yaşamını sürdürüyor. Şık dekorasyonu ve ferah mimarisiyle dikkat çeken evinden zaman zaman sosyal medya paylaşımları yapan Şıkel'in yaşam alanı, özellikle mutfağıyla büyük ilgi topladı. İşte estetik detaylarla döşenmiş villasıyla yeniden gündeme gelen Çağla Şıkel'in evinden kareler...