PODCAST CANLI YAYIN

"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve bölgedeki son durumu ele aldı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma kararını asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin bölgede ateşkes sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarını önemli bulduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ʺİsrail'in işgal planı kabul edilemezʺ | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştüʺİsrail'in işgal planı kabul edilemezʺ | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

ʺİsrail'in işgal planı kabul edilemezʺ | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştüʺİsrail'in işgal planı kabul edilemezʺ | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Borsa İstanbul
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu