"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan , Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ʺİsrail'in işgal planı kabul edilemezʺ | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.