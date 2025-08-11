Son Dakika
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı Kars'taki hayvan barınağında köpeğe işkence: Belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Göreve başladıktan sonra ilk ziyaret! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor Çanakkale Kepez'de orman yangını! Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı havalimanında uçuşlar durdu MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
PODCAST CANLI YAYIN

Türk hava sahasında tarihi rekorlar!

2025 yılı, Türk Hava Sahası için rekorlarla dolu bir dönem oldu. 10 Ağustos’ta 1.873 transit uçuş ile tüm zamanların rekoru kırılırken, 9 Ağustos’ta 6.330 toplam uçuşla en yüksek günlük trafik sayısına ulaşıldı. Her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşen bu rekorlar, Türkiye'nin hava trafiği yönetimindeki başarısını ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Türk hava sahasında tarihi rekorlar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı, Türk Hava Sahası için bir dönüm noktası oldu. 10 Ağustos'ta, bin 873 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı kaydedildi. Bu başarı, Türkiye'nin küresel hava trafiğindeki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk hava sahasında tarihi rekorlar (Sosyal Medya)Türk hava sahasında tarihi rekorlar (Sosyal Medya)

Bir diğer önemli rekor ise 9 Ağustos'ta kırıldı. O gün, toplamda 6 bin 330 uçuş gerçekleşerek en yüksek günlük trafik sayısına ulaşıldı. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşti.

Türk hava sahasında tarihi rekorlar (Sosyal Medya)Türk hava sahasında tarihi rekorlar (Sosyal Medya)

Türk Hava Sahası, 2025 yılında, yıl içinde 7 kez transit uçuş, 5 kez ise toplam trafik rekorunu kırarak üst üste başarılar elde etti. Bu başarılar, Türkiye'nin hava trafiği yönetimindeki mükemmel performansını ve gökyüzündeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Yetkililer, bu rekorların hava trafik yönetimindeki gelişmiş teknolojiler ve etkili sistemlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor: Masaya hangi konular yatırıldı? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Çanakkale Kepez'de orman yangını! Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı havalimanında uçuşlar durdu
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...