Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı, Türk Hava Sahası için bir dönüm noktası oldu. 10 Ağustos'ta, bin 873 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı kaydedildi. Bu başarı, Türkiye'nin küresel hava trafiğindeki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.



Türk hava sahasında tarihi rekorlar (Sosyal Medya)

Bir diğer önemli rekor ise 9 Ağustos'ta kırıldı. O gün, toplamda 6 bin 330 uçuş gerçekleşerek en yüksek günlük trafik sayısına ulaşıldı. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşti.



Türk Hava Sahası, 2025 yılında, yıl içinde 7 kez transit uçuş, 5 kez ise toplam trafik rekorunu kırarak üst üste başarılar elde etti. Bu başarılar, Türkiye'nin hava trafiği yönetimindeki mükemmel performansını ve gökyüzündeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Yetkililer, bu rekorların hava trafik yönetimindeki gelişmiş teknolojiler ve etkili sistemlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.