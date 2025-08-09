MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, parti tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilki, Erzurum'da 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bazı maksatlı çevrelerin iddia ettiği gibi, Sayın Genel Başkanımız ve iktidar açısından hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu olmamıştır. Meclis'te kurulmuş bulunan komisyon da kesinlikle bir tavizin ve verilmiş herhangi bir sözün sonucu şekillenmemiştir." dedi.
