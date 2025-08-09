MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil

"TÜRK MİLLETİ ALGI OYUNLARINA KAPILMAYACAK"

Yalçın, "Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında iş birliği gibi yansıtma ve MHP liderini bölücübaşı ile aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür. Oysa Terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçip toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse, ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacaktır. TBMM çatısı altında, bölücü terör örgütünü temsil edenler ile bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeseler de mangalda kül bırakmayan, halkın gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih eden İP gibi partilerin sözcüleri, kendilerini kandırmaktan öteye geçemeyeceklerdir. Türk milleti; algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların naralarına prim vermeyecek kadar basiretli ve zekidir. Türkiye'de haklıyı haksız, doğruyu eğri, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışı milletten dönecektir. Türk milleti; en adil, en doğru hakemdir. Allah, haklılar için ne güzel vekildir" diye konuştu.