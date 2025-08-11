PODCAST CANLI YAYIN

Aydın'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! 3'ü ağır 14 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi:
Aydın'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! 3'ü ağır 14 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

N.Y. yönetimindeki 09 AIE 596 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Selatin Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 B 4619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Aydın'da feci kaza (AA)Aydın'da feci kaza (AA)

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çıkarak durabildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI |Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor!
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Çanakkale Kepez'de orman yangını! Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı havalimanında uçuşlar durdu
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...