PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmelerin ardından Abdulati ile kameralar karşısına geçen Fidan İsrail'in Gazze'yi işgal planını reddetiklerini açıkladı. Dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya çağıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zalim Netanyahu'nun tarihten silineceğiniz açıkladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD'de yapılan anlaşmaya da değinen Fidan, Zengezur konusunda Türkiye'ye bilgi verildiğini belirterek, "Sağlanan barış son derece önemli" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.

Bakan Fidan ve Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçti.

İki isim görüşmeler sonrası basın açıklaması yapıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
"Bölgemiz çok kritik bir dönemden geçerken Mısır'ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette gösterdiği sıcak ev sahipliği neticesinde kıymetli meslektaşıma teşekkür ediyorum. Ziyaretime sabah Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilerek başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkanı sağlamıştır. 100 yıllık diplomasimizi ortak akılla ilerletmek için işbirliği içindeyiz. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati (AA)Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati (AA)

"İSRAİL ATEŞKESİ SABOTE EDİYOR"
Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. Mısır'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak İsrail tüm bu çabalara rağmen ateşkesi ısrarla sabote ediyor. İsrail'in faşist, fundamentalist bir biçimde yönetildiğini tüm dünya artık biliyor. Özellikle Batı dünyası, Netanyahu'ya karşı Filistin'in yanında durmanın önemini ön plana çıkarıyor. Gazze'nin tamamının işgali planlına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu vurguluyoruz. İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız. Filistinlileri yok etme çabalarının her zaman karşısında duracağız. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in soykırımcı planının ve saldırgan senrayolarının karşısındayız. Gazze'ye şu ana kadar 102 bin ton insani yardım gönderdik. Görüşmede ayrıca bölgemizi ilgilendiren önemli konuları masaya yatırdık. Mısır'ın Akdeniz'e olan kıyısı nedeniyle toplantımızın El Alameyn'de gerçekleştirilmesinin sembolik önemi bulunmaktadır.

"İSRAİL'İN YAYILMACILIĞI TEHDİTTİR"
Türkiye olarak Sudan'ın birliğini ve egemenliğini savunuyoruz. Mevcut sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalıyız. İsrail'in planları arasında Lübnan ve Suriye'de gördüğümüz üzere işgal ya da bu ülkeleri zayıflatmak yer alıyor. Sadece soykırım değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır.

"GAZZE'Yİ FİLİSTİNSİZLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR"
İsrail'in uyguladığı soykırım politikası sürekli yeni aşamaya taşınıyor. İsrail, yardımları engelleyerek Gazze'lilerin Filistin'i terk etmesini amaçlıyor. Gazze'yi Filistinsizleştirmek kendi yerleşimcilerini yerleştirmeyi hedefliyor. Bu mesele artık sadece Filistinlilerin, Arap dünyasının değil dünya üzerindeki bütün ezilenlerin meselesi haline gelmiştir. İsrail'in akıttığı kan, dünyanın her yerindeki katliamların tohumunu sulamaktadır."

ZENGEZUR KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD'de yapılan anlaşmaya da değinen Fidan, Zengezur konusunda Türkiye'ye bilgi verildiğini belirterek, "Sağlanan barış son derece önemli" dedi.

Detaylar gelecek...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırda Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırda Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
Borsa İstanbul
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Çanakkale'de orman yangını 2. gününde! Bakan Yumaklı: "Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek