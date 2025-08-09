PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda kaydedilen ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.

